Eerste zege Italiaanse golfer Molinari in VS

De Italiaanse golfer Francesco Molinari heeft zijn eerste toernooizege geboekt op de Amerikaanse PGA Tour. De 35-jarige Italiaan schreef in Potomac (Maryland) met groot machtsvertoon het Quicken Loans National op zijn naam. Molinari had liefst acht slagen voorsprong op de nummer twee, de Amerikaan Ryan Armour.

,,Ik heb zelden zo goed gespeeld”, erkende Molinari, de eerste Italiaanse winnaar op de Amerikaanse PGA Tour sinds Toney Penna in 1947. Molinari speelt doorgaans op de Europese Tour, waar hij onlangs met winst van het BMW PGA Championship zijn vijfde toernooizege boekte. De nummer 16 van de wereld besloot afgelopen week het Franse Open op de baan waar later dit jaar om de Ryder Cup wordt gespeeld over te slaan en naar de Verenigde Staten te gaan. ,,Dat was geen makkelijke beslissing, maar het bleek wel de juiste keuze.”

Molinari sloot af met een ronde van 62 slagen, acht onder par, en zette met een totaal van 259 een baanrecord neer. ,,Wat Francesco liet zien, was fenomenaal”, zei Tiger Woods bewonderend. De Amerikaan eindigde als vierde, met tien slagen achterstand.