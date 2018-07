Federer jaagt op titel negen, Rus treft Serena

Tennisser Roger Federer start op het centrecourt van Wimbledon de jacht op zijn negende titel op Wimbledon. De Zwitserse winnaar van vorig jaar begint op het Engelse grastoernooi om 14.00 aan zijn partij tegen de Serviër Dusan Lajovic.

Kiki Bertens komt in de tweede partij op baan 14 in actie. De als twintigste geplaatste Nederlandse neemt het op tegen de Tsjechische Barbora Stefkova. De 23-jarige Tsjechische is de nummer 715 van de wereldranglijst.

Arantxa Rus heeft met zevenvoudig winnares Serena Williams een heel zware loting. Williams kwam in 2016 voor het laatst in actie op Wimbledon. Toen won ze de finale van de Duitse Angelique Kerber. Vorig jaar ontbrak ze omdat ze zwanger was. De partij staat als derde geprogrammeerd op Court 1, het op een na grootste stadion. Normaal gesproken is dat vroeg in de avond.

Robin Haase, de enige Nederlandse deelnemer aan het mannenenkel, komt maandag niet in actie.