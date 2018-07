Federer met speels gemak in 79 minuten verder

Roger Federer heeft zich op Wimbledon met speels gemak geplaatst voor de tweede ronde. In 79 minuten liet hij de Serviër Dusan Lajovic met 6-1 6-3 6-4 volslagen kansloos.

De titelverdediger verloor slechts elf punten op zijn eigen opslag en stond geen enkel breakpoint toe.

Al na twintig minuten had Federer de eerste set binnen. Lajovic kwam wel wat beter in de wedstrijd, maar wist de nummer 2 van de wereld geen moment in verlegenheid te brengen.

Federer betrad de baan in kleding van Uniqlo. Hij verruilde Nike voor het Japanse merk, zo werd kort voor de start van de wedstrijd duidelijk.