Federer wisselt van kledingsponsor

Roger Federer is van kledingsponsor veranderd. De Zwitserse tennisser, die jarenlang onder contract stond bij Nike, verscheen maandagmiddag bij Wimbledon op de baan in kleding van Uniqlo.

Het Japanse kledingmerk, dat in het verleden al Novak Djokovic van kleding voorzag, maakte het nieuws wereldkundig op het moment dat de nummer 1 van de plaatsingslijst de baan betrad. Naar verluidt heeft Federer een langdurig contract ondertekend en blijft hij ook na zijn loopbaan als ambassadeur betrokken bij het merk.

Sinds het begin van zijn professionele loopbaan was de 36-jarige Federer aan Nike verbonden. Het merk is nog wel de sponsor van Rafael Nadal, die in Londen als tweede geplaatst is.

Federer droeg in zijn eerste partij op Wimbledon nog wel schoeisel van Nike.