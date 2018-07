Hockeyster Verschoor valt af voor WK

Bondscoach Alyson Annan heeft haar selectie van achttien hockeysters gepresenteerd waarmee Oranje in Londen op jacht gaat naar de wereldtitel. Maria Verschoor is de opvallendste afwezige. De 24-jarige aanvalster van Amsterdam staat op de reservelijst en gaat ook mee naar Duitsland voor een voorbereidingstoernooi, maar ze maakt geen deel uit van de WK-selectie. Verschoor ging twee jaar geleden wel mee naar Rio de Janeiro, waar de hockeysters genoegen moesten nemen met olympisch zilver.

,,In Nederland hebben we een luxeprobleem”, zegt Annan. ,,Er zit enorm veel talent en ervaring in de groep die ik het afgelopen jaar tot mijn beschikking had. Toch waren we het als staf over de keuze voor deze achttien speelsters snel eens. Natuurlijk is het vervelend dat ik speelsters moest teleurstellen, maar dit is een professionele groep. De keuzes die we nu gemaakt hebben, sluiten aan bij de lijn van de afgelopen periode.”

Naast Verschoor gaat ook Sanne Koolen mee naar München, al is de hockeyster van Den Bosch eveneens buiten de WK-selectie gevallen. Op het vierlandentoernooi oefent Oranje tegen Duitsland, Argentinië en Nieuw-Zeeland. Tijdens het WK mag een geblesseerde speelster worden vervangen. Verschoor, Koolen, Maartje Krekelaar, Margot Zuidhof en keepster Julia Remmerswaal zijn als reserves oproepbaar. In Londen speelt de regerend Europees kampioen in groep A tegen Zuid-Korea (22 juli), China (27 juli) en Italië (29 juli).

De selectie: Ireen van den Assem, Margot van Geffen, Marloes Keetels, Josine Koning, Frédérique Matla, Pien Sanders, Lidewij Welten (allen Den Bosch), Carlien Dirkse van den Heuvel, Caia van Maasakker, Xan de Waard (SCHC), Eva de Goede, Kelly Jonker, Kitty van Male, Lauren Stam, Anne Veenendaal (Amsterdam), Laurien Leurink (Laren), Laura Nunnink (Oranje Rood) en Malou Pheninckx (Kampong).