LeBron James naar LA Lakers

LeBron James gaat spelen voor Los Angeles Lakers. De 33-jarige superster van Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA verruilt Cleveland Cavaliers voor de club uit LA.

Hij heeft een contract voor vier jaar getekend, met een waarde van 154 miljoen dollar, maakte zijn management bekend.

De afgelopen vier jaar haalde James met de Cavaliers de finale van de NBA. In 2016 pakte hij met zijn ploeg de titel. Hij werd vier keer uitgeroepen tot beste speler in de NBA.

Hij begon zijn loopbaan in de NBA bij de Cavaliers. In 2010 maakte hij een veelbesproken overgang naar naar Miami Heat, waarmee hij twee keer kampioen werd. Hij keerde daarna terug in Cleveland. De Cavaliers hadden hem een bod gedaan om nog een jaar te blijven, maar dat legde hij naast zich neer.