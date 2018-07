LeBron James naar LA Lakers

Topbasketballer LeBron James verhuist van Cleveland Cavaliers naar Los Angeles Lakers. De 33-jarige superster van de NBA ondertekent een vierjarig contract ter waarde van 154 miljoen dollar, omgerekend ruim 132 miljoen euro, bij de club uit LA.

De afgelopen vier seizoenen haalde James met de Cavaliers de finale van de NBA. Hij leidde ‘zijn’ ploeg, waarvoor hij tussen 2003 en 2010 ook al speelde, in 2016 voor het eerst naar de titel in de NBA. Vorige maand moesten ‘King James’ en zijn ploeggenoten voor de derde keer in vier jaar in de finale buigen voor Golden State Warriors.

James is de meest succesvolle basketballer van het laatste decennium in de NBA. De afgelopen acht jaar bereikte hij steeds met zijn ploeg de finale. Nadat de Amerikaan jarenlang met Cleveland Cavaliers tevergeefs had geprobeerd om kampioen te worden, besloot hij in 2010 als ‘free agent’ over te stappen naar Miami Heat. James maakte zijn beslissing destijds bekend tijdens een live tv-uitzending, genaamd The Decision. Fans van de ‘Cavs’ waren woest en maakten hem uit voor verrader en geldwolf. Na vier succesvolle jaren in Miami, met kampioenschappen in 2012 en 2013, keerde de superster terug bij Cleveland. James slaagde erin ook ‘zijn’ club kampioen te maken.

De topbasketballer had een lucratieve optie in zijn contract om nog een jaar te blijven bij Cleveland, maar hij besloot daar geen gebruik van te maken. James gaat bij LA Lakers een nieuwe uitdaging aan. De zestienvoudig NBA-kampioen is de laatste jaren in verval geraakt en heeft zich sinds 2013 niet meer weten te plaatsen voor de play-offs. Voorzitter ‘Magic’ Johnson, zelf ook een illustere basketballer, wist James met een topaanbieding naar Los Angeles te lokken.