Opgeluchte Froome richt zich op de Tour

Chris Froome is ,,dankbaar en opgelucht” dat de internationale wielrenunie UCI hem heeft vrijgesproken in de salbutamol-affaire. De 33-jarige wielrenner moest zich de voorbije maanden verantwoorden voor de hoge dosis van het anti-astmamiddel dat vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje bij hem was aangetroffen.

,,Dit besluit is heel belangrijk voor mij en voor het team, maar ook voor het wielrennen”, zegt de viervoudig winnaar van de Tour de France. ,,Ik ken de geschiedenis van deze sport, de goede en slechte kanten ervan. Ik heb mijn voorbeeldfunctie altijd heel serieus genomen en doe dingen altijd op de juiste manier. Ik meende het toen ik zei dat ik het tricot voor de winnaar altijd eer aan zou doen en dat mijn resultaten altijd zullen blijven staan.”

Als kopman van Team Sky wil Froome vanaf zaterdag op jacht gaan naar zijn vijfde Tourzege. ,,Er staat nu een streep onder deze zaak. We kunnen ons gaan focussen op de Tour.”