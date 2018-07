Organisatie Tour laat Froome starten

Chris Froome kan vanaf zaterdag op jacht gaan naar zijn vijfde eindzege in de Tour de France. Christian Prudhomme, de baas van Tourorganisatie ASO, liet maandag op de Franse tv weten dat Froome toestemming heeft om mee te doen. Eerder op de dag sprak de internationale wielrenunie UCI de viervoudig winnaar van de Tour vrij in een slepende salbutamol-affaire.

De Franse krant Le Monde had zondag gemeld dat de ASO de Britse wielrenner van Sky wilde weren uit de Tour. Sky tekende direct beroep aan en voor dinsdag werd een spoedzitting bij de arbitragecommissie van het Franse olympisch comité gepland, maar amper een dag later meldde de UCI dat de zaak is gesloten.

,,We zijn drie weken geleden een procedure begonnen, omdat we vonden dat het de reputatie van de Tour zou schaden als Froome zou rijden”, zei Prudhomme. ,,Maar nu de UCI hem heeft vrijgesproken, is er voor ons geen reden meer om hem deelname te ontzeggen. Helaas gebeurt dit allemaal wel pas op het laatste moment. Ik vind dat de regels aangepast moeten worden. Als iemand een verdachte test aflegt, zou hij een voorlopige schorsing moeten krijgen.”

Froome kreeg vorig jaar september, enkele dagen nadat hij de Ronde van Spanje voor het eerst had gewonnen, te horen dat een te hoge dosis salbutamol bij hem was aangetroffen. Hij moest zich daarvoor verantwoorden. De 33-jarige mocht gedurende het onderzoek wel gewoon blijven fietsen. Froome won in mei de Ronde van Italië.

De Sky-renner won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Froome kan zich bij Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain gaan voegen. Zij zijn met vijf eindzeges recordhouders.