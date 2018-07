Stephens opnieuw snel klaar op Wimbledon

Sloane Stephens is al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De 25-jarige Amerikaanse, onlangs nog finaliste op Roland Garros en vorig jaar winnares van de US Open, verloor met 6-1 6-3 van Donna Vekic uit Kroatië.

Al na een uur en tien minuten was de uitschakeling van de nummer 4 van de plaatsingslijst een feit. Stephens speelde haar eerste partij sinds haar verloren finale op Roland Garros.

Vorig jaar verloor Stephens ook in de openingsronde op Wimbledon. Toen was landgenote Alison Riske haar de baas.

Stephens is op Wimbledon nog nooit verder gekomen dan de kwartfinales (2013).