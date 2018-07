Ten Dam vervangt Kelderman bij Sunweb

Laurens ten Dam vervangt Wilco Kelderman als meesterknecht van Tom Dumoulin in de Tour de France. Sunweb maakte eerder op de dag bekend dat Kelderman door een val op zijn rechterschouder tijdens het NK van afgelopen zondag niet van start kan gaan. Ten Dam is naast Dumoulin de enige Nederlander in de ploeg.

Sunweb start verder met de Deen Søren Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Simon Geschke, de Belg Edward Theuns en de Amerikaan Chad Haga. De Australiër Michael Matthews completeert het achttal.

,,We hebben het sterkst mogelijke team geselecteerd voor de ambities die we hebben. Dat we Wilco Kelderman kwijtraken is een groot verlies voor ons in de ploegentijdrit en in de bergetappes, maar we hebben Ten Dam om hem te vervangen”, zegt ploegleider Tom Veelers. ,,Zijn ervaring in grote ronden is heel uitgebreid en van grote waarde.”