UCI sluit dopingzaak Froome zonder straf

De internationale wielrenunie UCI heeft Chris Froome vrijgesproken. Op basis van alle informatie die de Britse renner heeft verstrekt over de te hoge dosis salbutamol die vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje bij hem werd aangetroffen en na overleg met specialisten, zien het mondiale antidopingbureau WADA en de UCI geen reden om Froome te straffen. De klimmer van Team Sky mag dus gewoon blijven rijden en gaat vanaf zaterdag op jacht naar zijn vijfde eindzege in de Tour de France.

De krant Le Monde meldde zondag dat de ASO, de organisatie van de Tour, Froome wil weren vanwege het lopende onderzoek. Het zou de reputatie van de Franse etappekoers schaden als de 33-jarige wielrenner zou rijden terwijl er nog altijd geen duidelijkheid was. Een dag later volgde het bericht van de UCI dat de zaak is gesloten.

De Brit, in 2013, 2015, 2016 en 2017 winnaar van de Tour, schreef in september voor het eerst de Vuelta op zijn naam. Ruim een week na de finish hoorde Froome van de UCI dat bij hem een te hoge dosis salbutamol was aangetroffen, aanzienlijk hoger dan toegestaan. Froome heeft toestemming om dat middel te gebruiken tegen astma, maar moest uitleggen hoe de aangetroffen dosis de grenzen kon overschrijden. In december lekte uit dat de Brit onder verdenking stond. Omdat het niet om een directe overtreding van het dopingreglement ging, mocht Froome gedurende het onderzoek wel gewoon blijven fietsen.

In mei won Froome ook de Giro d’Italia, vooral dankzij een magistrale solo over 80 kilometer. Hij verwees Tom Dumoulin, de winnaar van vorig jaar, naar de tweede plaats. Vijf dagen voor de start van de Tour heeft de UCI een punt gezet achter de slepende kwestie, die maandenlang als een schaduw over de wielerwereld hing.

,,De UCI had deze zaak graag eerder willen afronden, maar we moesten er ook voor zorgen dat Froome een eerlijk proces kreeg en dat we de juiste beslissing konden nemen. Op 28 juni kreeg de UCI van WADA te horen dat de testresultaten van Froome geen overtreding van het dopingreglement zijn. We hebben vervolgens zo snel mogelijk een beslissing geformuleerd. Hopelijk kan de wielerwereld zich nu gaan focussen op de komende koersen en daarvan genieten.”