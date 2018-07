Van der Poel ook in wegkoers EK Glasgow

Kersvers Nederlands kampioen wielrennen op de weg Mathieu van der Poel rijdt ook het Europees kampioenschap op de weg. Bondscoach Thorwald Veneberg heeft de Brabantse alleskunner opgenomen in de ploeg voor de titelstrijd in Glasgow op 12 augustus.

Van der Poel combineert de wegrace met het EK mountainbike in dezelfde Schotse stad op 7 augustus. Van der Poel is daarmee de eerste wielrenner die op een EK in actie komt op deze twee disciplines.

Veneberg meldde dat Van der Poel graag wil starten in de wegwedstrijd op het EK. De 23-jarige renner verraste zondag met de nationale titel op de weg in Hoogerheide. Moreno Hofland, Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Pieter Weening en Oscar Riesebeek waren al aangewezen voor de wegkoers in Glasgow.