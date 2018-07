Wielrenner Boom een maand geschorst

Wielrenner Lars Boom is door de internationale wielrenunie UCI voor een maand geschorst. Het is de straf die hij alsnog heeft gekregen voor een agressieve actie in de Ronde van Noorwegen afgelopen mei. De renner van LottoNL-Jumbo kreeg het tijdens de tweede etappe aan de stok met de Belgische renner Preben van Hecke (Sport Vlaanderen) en deelde een klap uit.

De schorsing gaat per direct in. Boom mist volgens zijn ploeg de Grote Prijs Cerami en de Prudential RideLondon-Surrey Classic. Ook is hij van de reservelijst geschrapt voor de komende Tour de France.

Boom kreeg al meteen een boete van 200 Zwitserse franken (omgerekend ongeveer 170 euro) voor zijn gedrag en werd uit de koers gezet.