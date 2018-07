Haase naar tweede ronde op Wimbledon

Robin Haase heeft de tweede ronde van Wimbledon bereikt. De Haagse tennisser versloeg op het gras in Londen de Roemeen Marius Copil met 7-6 (0) 7-5 4-6 7-6 (4).

Haase leek de partij na de winst in de eerste twee sets onder controle te hebben. Hij kreeg in de derde set diverse kansen om Copil te breken, maar dat lukte niet. De Roemeen wist wel door de service van de beste Nederlandse tennisser te breken en pakte de derde set met 6-4. In de eerste game van het vierde bedrijf brak hij Haase opnieuw. De Hagenaar wist zich echter te herstellen en trok bij 2-3 de stand gelijk. In de tiebreak besliste Haase de partij met 7-4 in zijn voordeel.

Haase speelt in de tweede ronde tegen de als vijftiende geplaatste Australiƫr Nick Kyrgios, die de Oezbeek Denis Istomin uitschakelde. Kyrgios sloeg in de partij 42 aces en verbeterde hiermee zijn persoonlijke record dat sinds 2014 op 35 aces stond.