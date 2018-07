Haase wil voorbeeld Bertens volgen

In navolging van Kiki Bertens hoopt Robin Haase de tweede ronde van Wimbledon te bereiken. Hij staat dinsdagmiddag tegenover de Roemeen Marius Copil.

De partij staat als tweede gepland op baan 5. De Française Alizé Cornet en Dominika Cibulkova beginnen om 12.30 uur Nederlandse tijd op die baan.

Haase en Copil troffen elkaar voor het eerst begin dit jaar in Sofia op een snelle hardcourtbaan en toen won de Roemeen met 7-6 6-4. Copil heeft echter nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon, Haase haalde in 2011 in Londen de derde ronde.

In datzelfde jaar reikte Haase ook op de Australian Open tot de derde ronde, maar dat wist hij nooit meer te evenaren. Op de laatste 27 grandslamtoernooien die hij speelde, bleef hij in de eerste of tweede ronde steken.

De laatste zege van Haase op een grandslamtoernooi dateert alweer van ruim een jaar geleden; op 28 mei 2017 versloeg hij op Roland Garros de Australiër Alex de Minaur.

Bertens gaf Haase maandag, tijdens de openingsdag van Wimbledon, al het juiste voorbeeld door de Tsjechische Barbora Stefkova met 6-3 6-2 te kloppen.