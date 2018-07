Simona Halep heeft in haar eerste wedstrijd sinds haar triomf op Roland Garros een overtuigende overwinning geboekt. De Roemeense nummer één van de wereld was in de eerste ronde op Wimbledon met 6-2 6-4 te sterk voor de Japanse Kurumi Nara.

Halep pakte in Parijs haar eerste grandslamtitel in haar loopbaan. Ze sloeg na deze triomf de voorbereidingstoernooien op Wimbledon over.

In de tweede ronde treft Halep met de Chinese Saisai Zheng opnieuw een speelster uit Azië.