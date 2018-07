Luiten wil ‘second opinion’ voor pols

Golfer Joost Luiten laat een ‘second opinion’ maken van zijn pijnlijke pols. De 32-jarige Rotterdammer staat al wekenlang aan de kant vanwege een polsblessure en keert voorlopig niet terug op de Europese Tour. ,,De blessure aan mijn linkerpols houdt me nog altijd aan de kant. Trainen of spelen zit er voorlopig nog niet in”, meldt Luiten op zijn website.

Nederlands beste golfer kwam eind mei voor het laatst in actie. Luiten moest toen op het BMW PGA Championship al na twee dagen naar huis. Hij had in maart een spuit laten zetten in zijn linkerpols om de pijn te verdrukken, maar een paar weken later keerden de klachten terug.

Luiten, die in februari met het Oman Open zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour boekte, laat zijn pols volgende week onderzoeken door Richard Koch. Die chirurg opereerde hem tien jaar geleden met succes aan een polsblessure. ,,Die second opinion is vooral om niets uit te sluiten. Wat de uitkomst ook is, ik ga hoe dan ook de tijd nemen om helemaal fit te worden.”