Hoewel Rafael Nadal de afgelopen weken geen wedstrijd op gras heeft gespeeld, is hij goed begonnen aan Wimbledon. De als tweede geplaatste Spaanse tennisser rekende in zijn eerste partij in drie sets af met de Israëliër Dudi Sela.

Nadal won de partij met 6-3 6-3 6-2.

Hij speelde na het behalen van zijn elfde titel op Roland Garros geen officiële wedstrijden meer. Na zoveel partijen op gravel gaf Nadal in de voorbereiding op Wimbledon de voorkeur aan rust.