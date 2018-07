Opgave Thiem in eerste ronde Wimbledon

Dominic Thiem heeft in de eerste ronde van Wimbledon geblesseerd moeten opgeven. De als zevende geplaatste Oostenrijker kon bij een stand van 4-6 5-7 0-2 tegen routinier Marcos Baghdatis vanwege rugproblemen niet meer verder spelen.

Thiem bereikte dit jaar op Roland Garros de finale, waarin hij moest buigen voor Rafael Nadal. De nummer zeven van de wereld speelde sindsdien alleen twee partijen op gras in Halle, maar werd daar al vroeg uitgeschakeld. De Oostenrijker is na Grigor Dimitrov en David Goffin de derde top tienspeler die in de eerste ronde van Wimbledon is uitgeschakeld. Goffin verloor in drie sets van de Australiƫr Matthew Ebden: 6-4 6-3 6-4.

Petra Kvitova was de volgende hooggeplaatste tennisster die in de eerste ronde sneuvelde. De als achtste geplaatste Tsjechische ging met 6-4 4-6 6-0 onderuit tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj. Kvitova won Wimbledon in 2011 en 2014.