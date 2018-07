Sjarapova eruit in eerste ronde

Voor het eerst in haar loopbaan is Maria Sjarapova uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon. De als 24e geplaatste Russin ging in drie sets onderuit tegen haar landgenote Vitalia Diatsjenko, die 132e op de wereldranglijst staat.

Diatsjenko won de partij met 6-7 (3) 7-6 (3) 6-4. Ze haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Londen. Op haar eerste wedstrijdpunt maakte Sjarapova een dubbele fout.

Sjarapova maakte voor het eerst sinds haar schorsing in 2016 wegens doping haar opwachting op Wimbledon. In 2017 moest ze het toernooi laten schieten vanwege een blessure. Vanwege haar positie op de wereldranglijst had ze in dat jaar ook kwalificaties moeten spelen.

In 2015 haalde de Russin nog de halve finales en won het grandslamtoernooi in 2004.