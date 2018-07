Sky-ploeg voor Tour nu officieel

Wielerploeg Sky heeft als laatste zijn selectie voor de Ronde van Frankrijk bekendgemaakt. Die bevat naast kopman Chris Froome de verwachte zeven renners. Wout Poels is een van de helpers die de Brit, verlost van een slepende affaire rond een te hoge salbutamolwaarde in zijn lichaam, aan zijn vijfde Tourzege moet helpen. Dylan van Baarle is net buiten de ploeg gevallen.

Froome krijgt vanaf zaterdag, wanneer de Tour van start gaat, behalve van Poels de hulp van de Colombiaan Egan Bernal, de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Pool Michal Kwiatkowski, de Italiaan Gianni Moscon en de Britten Luke Rowe en Geraint Thomas. Froome komt als hij de Tour voor de vijfde keer wint in een rijtje met Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. De Tourorganisatie wilde de Brit weren omdat er nog geen uitspraak was rond zijn afwijkende test uit de Vuelta van vorig jaar. De internationale wielrenunie UCI sprak Froome echter maandag vrij.