Teambaas Red Bull hoopt nog op wereldtitel

Topman Christian Horner van de Formule 1-renstal Red Bull heeft dit seizoen de hoop op een wereldtitel nog niet opgegeven. Volgens de ‘baas’ van de coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo is zijn ploeg op beide fronten (rijders en teams) nog in de race. ,,Ik denk dat we nog wel een klein kansje maken”, liet Horner weten. ,,Als je kijkt naar alles wat er tot dusver is gebeurd, dan hadden we nu in de WK-klassementen kunnen leiden. maar ja, de Formule 1 staat nu eenmaal bol van de mitsen en maren.”

Red Bull is tot dusver de enige renstal die met beide coureurs dit seizoen GP-races heeft gewonnen. Ricciardo was de beste in China en Monaco en Verstappen zegevierde afgelopen zondag in Oostenrijk. Ferrari en Mercedes staat na negen races eveneens op drie overwinningen.

De Red Bulls haalden in Bahrein en Azerbeidzjan, ook door eigen toedoen, de finish niet.