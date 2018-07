Tourdebutant Tolhoek is wakker geschud

Een half jaar geleden vreesde hij nog voor zijn professionele wielercarrière, maar komende zaterdag staat hij aan de start van de Tour de France. ,,Het gaat zoals het gaat, hè’’, zegt debutant Antwan Tolhoek. ,,Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ik mag de grootste koers van het jaar rijden, en daar ben ik superblij om.’’

Het is een onverwachte beloning voor de Zeeuwse twintiger na een turbulente start van zijn tweede seizoen bij Team LottoNL-Jumbo, dat begon met een grote misstap. Tijdens een trainingskamp in december werden Tolhoek en twee ploegmaten (Pascal Eenkhoorn en de Spanjaard Juan-José Lobato) betrapt op het gebruik en in het bezit hebben van slaapmiddelen. De Nederlanders kregen een schorsing van twee maanden, terwijl de teamleiding het contract met Lobato ontbond.

,,Laten we het niet groter maken dan het was’’, reageert Tolhoek in eerste instantie. ,,Het was een stomme fout van me waarvan ik veel heb geleerd. Sinds die tijd probeer ik alles serieuzer te benaderen en mijn zaken goed voor elkaar te hebben. Het was een confronterende periode, waarin ik best even bang ben geweest dat mijn profcarrière alweer voorbij zou zijn. Gelukkig is alles goed gekomen. Ik ben blij over hoe het door de ploeg is opgelost.’’

Na zijn schorsing liet de 24-jarige zoon van oud-beroepsrenner Patrick Tolhoek zich in positieve zin opmerken. Tijdens de Ronde van Californië etaleerde hij zijn kunsten als klassementsrenner voor de toekomst (dertiende). ,,Toen zei de teamleiding al dat ik er rekening mee moest houden dat ik misschien de Tour zou rijden. Op dat moment geloofde ik dat niet. De Ronde van Frankrijk is de grootse race die er is. Daar kunnen slechts acht coureurs van onze ploeg aan meedoen. Logisch toch dat ik er niet aan dacht dat ik tot die groep zou behoren. Na de Hammer Series in Noorwegen kreeg ik de zekerheid dat ik wél in de Tourploeg zat. Nou zal ik in de Dauphiné maar een paar extra trappen geven, want deze kans laat ik me niet meer afnemen, dat schoot toen door m’n hoofd. Ik eindigde als elfde, waarmee ik bevestigde dat mijn niveau in orde is.’’

Zijn wens voor de Tour? ,,Eerst en vooral fit en gezond Parijs zien te halen. Daarnaast moet ik er voor Steven Kruijswijk en Primoz Roglic zijn op de cruciale momenten in de bergen. Nee, ik heb geen last van knikkende knieën. Ik kijk er juist naar uit om in de bergen te laten zien wat ik kan.’’