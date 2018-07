Veertien Nederlanders in Tour

Met de officiële bevestiging van Team Sky dat Wout Poels de Ronde van Frankrijk rijdt, komt het aantal Nederlandse wielrenners dat zaterdag van start gaat in de Tour op veertien. Dat is er één minder dan vorig jaar toen vijftien renners met een Nederlands paspoort in Düsseldorf aan de start stonden. LottoNL-Jumbo heeft de meeste Nederlanders bij zich. Het zijn Steven Kruijswijk, Timo Roosen, Dylan Groenewegen, Robert Gesink en Antwan Tolhoek.

Bij Sunweb, op papier een Duitse ploeg, staan Tom Dumoulin en Laurens ten Dam opgesteld. Die laatste vervangt de niet fitte Wilco Kelderman. Ook Trek-Segafredo heeft twee Nederlandse renners: Bauke Mollema en Koen de Kort. De andere Nederlanders die zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île aan het vertrek staan, zijn Niki Terpstra (Quick-Step), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert) en Ramon Sinkeldam (FDJ-Groupama).