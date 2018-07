Zuid-Koreaanse sporters landen in Pyongyang

Een delegatie van Zuid-Koreaanse overheidsfunctionarissen, sporters en journalisten is dinsdag aangekomen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De sporters nemen woensdag en donderdag deel aan een reeks vriendschappelijke inter-Koreaanse basketbalwedstrijden.

De delegatie staat onder leiding van minister Cho Myoung-gyon (Hereniging). Zij werden verwelkomd door Noord-Koreaanse hoogwaardigheidsbekleders onder wie viceminister van Sport Won Kil-u.

,,Ik ben er trots op dat sport het voortouw neemt bij het openen van de grote weg naar verzoening, vrede en welvaart tussen het Noorden en het Zuiden”, zei Won. Cho deelde de mening en zei dat hij naar het noorden kwam met het oog op verzoening en samenwerking.

De Korea’s zijn van plan op woensdag en donderdag vier basketbalwedstrijden te spelen. De teams bestaan uit een mix van Zuid-Koreaanse en Noord-Koreaanse sporters.

Het is de vierde keer in de geschiedenis dat de twee Korea’s vriendschappelijke basketbalwedstrijden spelen. De laatste wedstrijden vonden plaats in oktober 2003.