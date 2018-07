Zverev in drie sets langs Duckworth

Alexander Zverev is doorgedrongen tot de tweede ronde op Wimbledon. De als vierde geplaatste Duitse tennisser kende een wat stroeve start tegen de Australiër James Duckworth.

Na de 7-5 winst in de eerste set stoomde hij door en maakte het met 6-2 6-0 overtuigend af. Zverev speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaan Fritz Taylor of de Italiaan Lorenzo Sonego.

De als vijfde gerangschikte Argentijn Juan Martin del Potro plaatste zich ook voor de volgende fase. Hij won met 6-3 6-4 6-3 van de Duitser Peter Gojowczyk. Del Potro treft in de tweede ronde de Spanjaard Feliciano Lopez, die voor de 66e keer op rij meedoet aan Wimbledon. Lopez verbeterde hiermee het record van Roger Federer.