Bertens met gemak naar derde ronde Wimbledon

Kiki Bertens heeft zich voor de tweede keer in haar loopbaan verzekerd van een plek in de derde ronde van Wimbledon. De nummer 20 van de plaatsingslijst won na een stroeve start overtuigend van de Russische tiener Anna Blinkova: 6-4 6-0.

Op baan 18 kende Bertens een onwennige start. Na een kwartier keek ze tegen een 3-0 achterstand aan, maar het herstel was goed. Ze kwam na een paar spannende games terug tot 3-3 en drukte vervolgens door.

In de tweede set brak Bertens haar tegenstandster, de negentienjarige nummer 107 van de wereld, in de eerste game. Daarmee was het verzet van Blinkova, die een vermoeide indruk maakte, ook direct gebroken en vijf games later had Bertens de zege al binnen.