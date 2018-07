Froome: ik sta voor mijn grootste uitdaging

Bij zijn eerste openbare optreden voorafgaande aan de Ronde van Frankrijk zei Chris Froome vooral opgelucht te zijn. ,,De afgelopen periode is zwaar geweest, voor mij en mijn familie. Ik ben blij dat alles achter de rug is en dat ik hier zaterdag van start kan gaan. Ik sta voor de grootste uitdaging in mijn loopbaan.”

Froome werd pas maandag door de internationale wielrenunie vrijgesproken van doping. Bij hem werd vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje een te hoge dosis salbutamol aangetroffen. De informatie die hij over het voorval verschafte gaf daar volgens de instantie aanleiding hem niet te straffen. De Brit sprak de hoop uit nu in Frankrijk op een faire manier behandeld te worden. ,,Als je een hekel aan mij hebt trek dan een shirt aan van je favoriete renner. Maar blijf tegenover iedereen positief.”