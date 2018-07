‘Groenewegen moet hoofd koel houden’

Na magere jaren, met onder meer acht edities op rij zonder ritzege, zijn de Nederlandse renners weer succesvol in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar nog wonnen Bauke Mollema en Dylan Groenewegen een etappe, Tom Dumoulin (2) en Lars Boom gingen hen de afgelopen jaren voor. Maar met de gele trui wil het maar niet lukken. Zaterdag heeft sprinter Groenewegen in een vlakke openingsrit de kans de opvolger te worden van Erik Breukink, de laatste Nederlander die het geel droeg. Dat was in 1989, in Luxemburg.

Oud-topsprinter Mathieu Hermans won één Touretappe (1989), maar dankt zijn faam vooral aan liefst negen ritzeges in de Ronde van Spanje. Zijn advies aan Dylan Groenewegen is simpel. ,,Het hoofd koel houden. En vooral niet die gele trui als zaligmakend zien. Als sprinter moet je je kansen tellen. Lukt het de eerste rit niet dan volgen er nog meer kansen.”

Het aantal topsprinters is groter dan ooit, dit jaar in de Tour. Een favoriet noemen die zaterdag in Fontenay-le-Comte de eerste gele trui mag aantrekken vindt Hermans lastig. ,,Ik tel er een stuk of tien die kunnen winnen. Het zal weer tot nerveuze toestanden leiden. Zoals dat eigenlijk altijd het geval is in de eerste dagen. Je ziet ook dat nu bijna alle ploegen wel een sprinter meenemen. Het belang van een ritzege is zo groot. Het is leuk, met twee klassementsmannen naar de Tour gaan en dan achtste worden. Maar dan heb je meer aan een ritzege. Dan is de Tour voor de meeste teams geslaagd.”

Zogenoemde treintjes – een aantal renners van één ploeg die hun sprinter naar de streep begeleiden – vindt Hermans niet nodig. ,,Je zag de afgelopen jaren dat het vaak in de soep liep. Ik denk dat een goede sprinter wel zonder kan.” Groenewegen is er zo een, denkt Hermans die de Amsterdammer nog wel eens van tips voorziet. ,,Ik heb hem vorig jaar nog gezegd minder afwachtend te zijn. Hij moest meer initiatief nemen. Lukt het dan niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Een sprinter moet op zijn intuïtie afgaan.”

Maar zorg voor niet te veel druk, zegt de oud-renner, al jaren als manager werkzaam bij fietskledingfabrikant Bioracer. ,,De Tour is de lastigste koers die er is, het is de Giro of de Vuelta maal drie, qua druk. Natuurlijk weet Dylan vele ogen op zich gericht. Maar hij is nuchter en heeft bovendien al aardig wat neergezet.”