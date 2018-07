Kruijswijk hoopt zich lang te kunnen sparen

In de spaarstand blijven en onzichtbaar zijn. Dat zijn de opdrachten die Steven Kruijswijk zichzelf meegeeft voor de eerste fase van zijn vierde optreden in de Tour de France. In 2014 finishte hij als vijftiende, zijn hoogste positie. ,,Voor mij begint de ronde eigenlijk pas na de eerste rustdag, met de twee of drie dagen in de bergen. Dan zal blijken hoe goed ik ben’’, vertelde de Brabander van Team LottoNL-Jumbo.

,,Ik probeer op mijn manier door de openingsfase te rollen’’, zegt Kruijswijk, wetend dat dan binnen de ploeg alle aandacht uitgaat naar sprinter Dylan Groenewegen. ,,Ook ik zal waar mogelijk een steentje bijdragen, al wordt het vooral mijn eigen plan trekken. Negen dagen scherp zijn en de focus zien vast te houden, daar draait het om. Zeker in de kasseienrit wordt het de hele dag en bloc koersen en zoveel mogelijk van voren zien te blijven.”