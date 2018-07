Ook Van Baarle naar EK wielrennen

Dylan van Baarle zal bij de Europese kampioenschappen wegwielrennen in Glasgow zowel in de individuele tijdrit als in de wegwedstrijd uitkomen. Bondscoach Thorwald Veneberg heeft de kersvers Nederlands kampioen tijdrijden als laatste aan zijn selectie toegevoegd. Van Baarle hoopte lang dat hij met Team Sky de Tour de France zou rijden, maar hij viel net buiten de selectie.

Op woensdag 8 augustus rijden Van Baarle en Jos van Emden de tijdrit. Vier dagen later vormt Van Baarle de wegploeg samen met Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening, Oscar Riesebeek en Mathieu van der Poel.