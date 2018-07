Van stress heeft Dumoulin geen last

Een ding is zeker: Tom Dumoulin zal niet snel aan stress ten onder gaan in zijn tweede grote wielerronde van dit seizoen. De Limburgse kopman van Team Sunweb vreest geen concurrent, verheugt zich op de kasseien en ziet geen reden om eraan te twijfelen dat hij de komende drie weken op hoog niveau zal acteren. ,,Eigenlijk heb ik wel heel veel zin in deze Tour de France’’, zei de nummer twee van de laatste Giro woensdag op de teampresentatie in Frankrijk.

Dumoulin moest wel erkennen dat de laatste week voor de race wat ‘vervelender’ was verlopen dan gehoopt. ,,Eerst viel een van onze belangrijkste renners weg door een valpartij’’, memoreerde hij aan de crash van Wilco Kelderman. ,,En vervolgens kwam dat hele gedoe rond Chris Froome. Daar had ik dus helemaal geen zin in, want ik wist natuurlijk dat die affaire weer tal van vragen zou oproepen. Het leidde in elk geval tot ergernis bij me. Over hoe de zaak is behandeld. Iedereen twijfelt nu aan de waarheid, aan de hele gang van het proces en de onduidelijkheid die het allemaal blijft oproepen. Weet je: als er veel vragen onbeantwoord blijven, gaat iedereen de uitkomst in twijfel trekken. Dat geldt ook voor mij, ja.’’

Dumoulin schakelde net zo makkelijk over naar een niemendalletje als de planten en het perkgoed in de tuin van het kasteeldomein in La Mothe Achard waar de ploeg de eerste dagen is ondergebracht. Vooral een enorme struik hortensia’s trok zijn aandacht, en verleidde hem tot het houden van een spontane mini-lezing voor zijn gehoor. ,,Maar ik merk het al: daar is niet zo veel belangstelling voor, geloof ik. We kunnen beter over Tour praten.’’

De periode tussen de Giro en ’s werelds grootste koers heeft hij naar eigen zeggen prima overbrugd. ,,Met rust, goede training thuis en een hoogtestage van tien dagen in La Plagne. Ik heb goed nagedacht over de aanpak na Italië, in samenspraak met mijn trainer, en ik sta er goed voor. Natuurlijk, het kan best dat ik na twee weken een terugslag kan krijgen, maar dan zou ik echt geen reden kunnen bedenken hoe dat zou komen. Ik weet ook niet hoe het is om twee grote ronden te rijden voor het klassement. De enige manier om dat te ervaren is er vanaf zaterdag volle bak in te vliegen. Dan zien we het wel.’’