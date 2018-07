Wozniacki laat zich verrassen op Wimbledon

Caroline Wozniacki is op Wimbledon in de tweede ronde blijven steken. De winnares van de Australian Open moest haar meerdere erkennen in de ervaren Russin Jekaterina Makarova: 6-4 1-6 7-5.

Wimbledon en Wozniacki zijn ook in het verleden geen gelukkig huwelijk gebleken. Nog nooit kwam ze verder dan de vierde ronde.

Wozniacki kwam in de beslissende set van 5-1 nog terug tot 5-5, maar Makarova herpakte zich knap. Bij een 5-3 voorsprong liet Makarova op eigen service vier wedstrijdpunten onbenut, maar drie games later maakte ze het wel af op de opslag van Wozniacki.

De 30-jarige Makarova heeft al de nodige successen geboekt op grandslamtoernooien, maar haar beste periode beleefde de nummer 35 van de wereld een paar jaar terug. In 2014 haalde ze de laatste vier op de US Open en een jaar later herhaalde ze die prestatie op de Australian Open.

Serena Williams kende weinig problemen met de Bulgaarse Viktoriya Tomova, die met 6-1 6-4 aan de kant werd gezet.