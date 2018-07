Atlete Schippers vierde in Lausanne

Atlete Dafne Schippers is bij wedstrijden in de Diamond League in het Zwitserse Lausanne op de 100 meter als vierde geëindigd. De tijd van de Nederlandse sprintster was 11,02, een honderdste boven haar beste seizoensprestatie.

De race werd gewonnen door Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust, 10,90. De Jamaicaanse Elaine Thompson werd tweede (10,99), voor de Amerikaanse Jenna Prandini (11,00).

Jamile Samuel, vorige week nog vierde in Parijs, eindigde als tweede op de 200 meter. Haar tijd was 22,68. Winnares Gabrielle Thomas uit de Verenigde Staten finishte in 22,47.