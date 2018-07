Baas UCI verdedigt vrijspraak Froome

De internationale wielrenunie UCI wijst de kritiek op de vrijspraak van Chris Froome in de slepende salbutamolzaak af. ,,We hebben een besluit genomen dat volkomen logisch is en in overeenstemming met de beslissing van het mondiale antidopingbureau WADA”, zegt voorzitter David Lappartient in de Franse krant Le Figaro.

,,Iedereen gaat nu los op de UCI, maar als ik op 28 juni een brief krijg van het WADA waarin staat dat Froome de dopingregels niet heeft overtreden, dan zie ik niet in hoe ik Froome een straf kan opleggen”, aldus de Franse preses.

De UCI kwam maandag naar buiten met de vrijspraak voor de viervoudig Tourwinnaar in een zaak die zich negen maanden voortsleepte en waarin de renner van Team Sky zich moest verantwoorden voor de veel te hoge waarde van het anti-astmamiddel salbutamol bij een dopingcontrole in de Ronde van Spanje van vorig jaar. De UCI betreurt dat het zo lang heeft geduurd. ,,Maar Froome was al veroordeeld voor er een oordeel was geveld. De mensen willen Froome’s hoofd op het hakblok, of hij nou wel of niet schuldig is.”