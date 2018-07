Froome uitgejoeld bij ploegenpresentatie

Chris Froome heeft geen warm onthaal gekregen bij de ploegenpresentatie voorafgaand aan de Tour. De winnaar van de afgelopen drie edities werd in La Roche-sur-Yon uitgejoeld door een deel van de aanwezigen.

Toen de naam van de Brit werd omgeroepen, klonk er boegeroep en ook diens praatje werd verstoord. De organisatie vreest dat Froome de komende drie weken vaker last zal krijgen van soortgelijke acties.

Froome ontving begin deze week het nieuws dat hij mag starten in de Tour omdat de internationale wielrenunie UCI had laten weten hem niet te vervolgen voor het overmatig gebruik van het astmamiddel salbutamol in de Vuelta van vorig jaar.

De Tour begint zaterdag.