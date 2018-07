Geen problemen voor Nadal en Djokovic

Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben zonder problemen een plek in de derde ronde van Wimbledon afgedwongen. Nadal was in drie sets te sterk voor Michail Koekoesjkin uit Kazachstan (6-4 6-3 6-4) en Djokovic bleef tegen de Argentijn Horacio Zeballos (6-1 6-2 6-3) zonder setverlies.

Nadal moest het diepst gaan van de twee. De Spanjaard keek in de derde set tegen een 3-1 achterstand aan. Zijn partij duurde twee uur en 24 minuten.

De als twaalfde geplaatste Djokovic had precies anderhalf uur nodig om zijn tweede partij te winnen. Zijn statistieken waren indrukwekkend. Hij sloeg vijftien aces, brak zijn tegenstander zes keer en stond zijn eigen servicegame geen enkele keer af.

Eerder op de dag werd Stan Wawrinka uitgeschakeld. De Zwitser verloor in drie sets van de Italiaan Thomas Fabbiano: 7-6 (7) 6-3 7-6 (6).