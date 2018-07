Haase berust in nederlaag: heb geen kans gehad

Voor Robin Haase zit Wimbledon er na de tweede ronde op. Hij vindt dat hij terecht heeft verloren van Nick Kyrgios, die hem in drie sets uitschakelde.

,,Als je het achteraf bekijkt heb ik gewoon geen kans gehad”, zei Haase voor de camera van Eurosport. De beste Nederlander brak de Australiër in de derde set wel drie keer, maar daar kreeg hij wel hulp bij. ,,Misschien sloeg ik één of twee goede ballen, maar hij sloeg ook een aantal dubbele fouten.”

Haase wist wat hij van Kyrgios kon verwachten, want hij had ook meegekregen dat de nummer 18 van de wereld in zijn eerste partij 42 aces had geslagen. ,,Ik had dezelfde instelling als tegen Marius Copil (tegenstander eerste ronde, red.) en dat heeft me wel geholpen”, aldus Haase.

,,De tactiek was goed, ik heb alleen net te veel ballen gemist. Vooral met mijn volleys.”