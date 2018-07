Het is Robin Haase niet gelukt de derde ronde van Wimbledon te bereiken. Hij moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de als vijftiende geplaatste Australiër Nick Kyrgios: 6-3 6-4 7-5.

De partij op baan 3 duurde slechts een uur en 37 minuten. Alleen in de derde set wist Haase Kyrgios twee keer te breken, maar de nummer 18 van de wereld stelde daar drie breaks tegenover.

Kyrgios maakte in zijn eerste partij nog indruk met 42 aces, maar nu deed hij het met ‘slechts’ 19 rustig aan.