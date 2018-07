Halep heeft het een set lastig met Chinese

Simona Halep is weer een stapje dichter bij haar eerste finaleplaats op Wimbledon gekomen. De Roemeense had het een set lastig met de Chinese Saisai Cheng, maar won wel in twee sets: 7-5 6-0.

Halep won de eerste twee games, maar keek na ruim een half uur toch tegen een 5-3 achterstand aan. Dat was voor de nummer 1 van de wereld het moment om haar niveau op te krikken en ze verloor geen game meer.

De 27-jarige Halep stond al vier keer in de finale van een grandslamtoernooi, maar nog nooit op Wimbledon. De afgelopen twee jaar verloor ze in de kwartfinales.

Vorige maand veroverde Halep op Roland Garros haar eerste grandslamtitel.