Tennisster Lesley Kerkhove is op Wimbledon in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. De Zeeuwse verloor met haar Wit-Russische partner Lidzia Marozava in twee sets van het Slowaaks-Kroatische koppel Magdalena Rybarikova en Petra Martic: 5-7 3-6.

Kerkhove was niet actief in het enkelspel op het Londense grand slam. Ze wist in de kwalificaties geen plek af te dwingen in het hoofdtoernooi.