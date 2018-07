Laatste Tour van nieuwe recordhouder Chavanel

De Franse wielrenner Sylvain Chavanel begint zaterdag aan zijn achttiende en tevens laatste Tour de France. De 39-jarige Chavanel neemt het record dat hij sinds vorig jaar deelde met de Australiër Stuart O’Grady en Jens Voigt uit Duitsland alleen in handen. ,,Ik weet nog niet precies wanneer ik stop, maar dit wordt zeker mijn laatste Tour”, zei de renner van Direct Energie in de Franse krant La Dépêche.

Sinds 2001 is Chavanel altijd van de partij. Chavanel boekte drie ritzeges in de Tour en werd twee keer uitgeroepen tot meest strijdlustige renner, in 2008 en 2010. De Fransman droeg in 2010 ook enkele dagen de gele leiderstrui. ,,Iedere Fransman wil een keer de Tour de France rijden. En als je dat twee of drie keer hebt gedaan, wil je blijven meedoen. Maar achttien keer, dat had ik nooit gedacht.”

De Amerikaan George Hincapie ging net als O’Grady en Voigt zeventien keer van start in de Tour. Een aantal resultaten van hem is echter geschrapt, omdat de voormalige meesterknecht van Lance Armstrong toegaf verboden middelen te hebben gebruikt.