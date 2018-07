Van Avermaet: voor Porte en soms voor mezelf

De Belgische wielrenner Greg Van Avermaet weet dat hij in de komende Tour de France slechts af en toe voor zijn eigen kans mag gaan. De olympisch kampioen van Rio 2016 rijdt bij BMC vooral in dienst van kopman Richie Porte, die de komende drie weken een gooi wil doen naar de eindzege. ,,Ik ga hem daarbij zoveel mogelijk helpen”, zei Van Avermaet twee dagen voor de start in de Vendée.

De klassiekerspecialist won zowel in 2015 als 2016 een rit in de Tour. De Belg reed ook drie dagen in het geel. Vorig jaar was Van Avermaet een paar keer dicht bij zijn derde etappezege, maar de tweede plek bleek het hoogst haalbare. Met Porte als kopman weet de BMC-renner dat zijn kansen dit jaar schaars zijn. ,,Er zijn veel sprintetappes, bergritten en dan slechts een paar opties voor mijn ‘type’ renner.”

Van Avermaet heeft drie etappes in het vizier: de ploegentijdrit op maandag, de zesde rit met aankomst op de Mûr van Bretagne én de kasseienrit naar Roubaix. ,,Daarin mag ik in principe wel voor mijn kans gaan. Er liggen echt veel kasseien in die rit, meer dan ooit in een Tourrit. En daar kunnen grote verschillen gemaakt worden.”