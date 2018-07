Verstappen tempert verwachtingen

Na zijn sensationele zege in Oostenrijk heeft Max Verstappen de verwachtingen voor de aanstaande race op Silverstone in de Formule 1 enigszins getemperd. ,,Ik verwacht niet dat we super competitief zullen zijn”, zegt de Limburger op zijn eigen website. Maar we zullen er wel min of meer bijzitten. We gaan zien wat er gebeurt tijdens de wedstrijd.”

,,Het probleem is”, vervolgt hij, ,,dat je hier in sommige bochten vol gas kunt geven. In feite rijden we daarmee een dubbel recht stuk en dat is niet in ons voordeel. Dat is pijnlijk en jammer. Helaas hebben we niet het pakket om op elk circuit voor de winst te vechten. Ik denk daarom niet dat we in de strijd om de titel nog terug kunnen komen. Dan zouden we vanaf nu bijna elke week moeten winnen. Maar er komen zeker nog wedstrijden waarin we voor de winst zullen gaan.”

Verstappen keek nog wel terug op zijn succesvolle optreden op de Red Bull Ring in Oostenrijk. ,,Na vrijdag en zaterdag stonden we er niet geweldig voor, maar toen de race van start ging voelde ik meteen een betere balans in de auto. Ik kon meer ‘pushen’ in de bochten op plekken waar we eerder veel tijd verloren. Tegen het einde kwamen de Ferrari’s nog wel dichterbij, maar samen met het hele team hadden we alles onder controle”, aldus Verstappen.

,,Ik was daar heel erg blij mee. De overwinning was onverwacht en dat maakt het nog iets specialer.”