Vroege aftocht voor titelhoudster Muguruza

Titelhoudster Garbiñe Muguruza is op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Spaanse liet zich in drie sets verrassen door de Belgische Alison van Uytvanck: 5-7 6-2 6-1.

Nadat Muguruza na een 4-2 achterstand de eerste set naar zich had toegetrokken, plaatste ze in de eerste game van de tweede set meteen een break. Een reguliere zege leek in de maak.

In het uur daarna won de gefrustreerde nummer 3 van de wereld echter nog maar twee games. Na een uur en 53 minuten, net voor de invallende duisternis, was de grootste verrassing van het vrouwentoernooi een feit.

De 24-jarige Van Uytvanck, de nummer 47 van de wereld, was op Wimbledon nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde. Alleen bij haar debuut in 2014 won ze een partij in Londen.

Muguruza won vorig jaar in de finale van Venus Williams (7-5 6-0) en was in 2015 al finaliste op Wimbledon. De voormalig nummer 1 van de wereld verloor begin dit jaar op de Australian Open ook al in de tweede ronde.