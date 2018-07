Bertens kan wereldnieuws worden

Kiki Bertens kan vanavond de headlines van de internationale pers halen door Venus Williams naar huis te sturen. Maar waar Williams al twee decennia laat zien een echte liefhebber van grastennis te zijn, is Bertens op gras nog een groentje.

Drie zeges op Wimbledon heeft Bertens achter haar naam staan. Het staat in schil contrast met de vijf titels die Williams al won op het Londense gras.

Daarom is Williams vrijdagmiddag op Court 1 (tweede partij vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd) de grote favoriete. ,,Maar er zijn gekkere dingen gebeurd in tennis. Als Kiki meegaat in het geweld van Venus heeft ze een kans”, zei coach Raemon Sluiter tegen de NOS.

,,Venus is 38 jaar en heeft ook al twee sets verloren hier. Daarna is ze er weliswaar fantastisch overheen gebulldozerd, maar dat zijn wel dingen waaraan je je moet vasthouden.”

Bertens was in maart in Miami al dicht bij een overwinning op Williams, maar liet toen drie wedstrijdpunten onbenut. ,,Het belangrijkste is dat Kiki de wedstrijd benadert om te winnen”, aldus Sluiter. Bertens won nooit meer dan twee partijen op Wimbledon. In 2016 verloor ze in de derde ronde van Simona Halep.