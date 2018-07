Bertens vecht zich naar vierde ronde Wimbledon

Kiki Bertens heeft zich voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. Ze klopte op Court 1 vijfvoudig kampioene Venus Williams, vorig jaar nog finaliste, na een lange partij in drie sets: 6-2 6-7 (5) 8-6.

De inmiddels 38 jaar oude Williams was vorig decennium met haar zus Serena een klasse apart op Wimbledon. Tussen 2000 en 2010 wonnen zij negen van de elf titels. Vorig jaar verloor Williams in de finale van de Spaanse GarbiƱe Muguruza.

Bertens haalde in 2016 de derde ronde op Wimbledon. Alleen op Roland Garros kwam ze in 2014 (vierde ronde) en 2016 (halve finales) verder dan de derde ronde.