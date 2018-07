Bokser Joshua twee keer in vol Wembley

De Engelse wereldkampioen zwaargewicht Anthony Joshua bokst zijn twee komende gevechten in het Wembley-stadion. Naar verwachting zit het beroemde stadion in Londen beide keren vol met 90.000 tot 100.000 toeschouwers, aldus zijn promotor Eddie Hearn.

De tegenstanders van Joshua zijn nagenoeg bekend en ook de data zijn al ingevuld. Op 22 september treft Joshua zo goed als zeker de Rus Alexander Povetkin in een titelgevecht om behoud van zijn WBA-gordel. Op 13 april 2019 volgt dan het langverwachte gevecht met de Amerikaan Deontay Wilder met als inzet de wereldtitels van alle belangrijke boksbonden (IBF, WBA, IBO, WBO en WBC).

,,Ik ben geboren en getogen in het noorden van Londen. Het is fantastisch dat ik de twee keer de kans krijg om te boksen in dat iconische stadion”, zei de 28-jarige bokser, die in zijn profcarrière op 21 zeges staat en nog geen nederlaag leed.