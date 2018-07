Froome: Fransen zijn rechtschapen mensen

Chris Froome heeft in de Franse krant Le Monde een poging gedaan het Franse volk voor hem te winnen. ,,De Fransen zijn rechtschapen mensen met een scherp verstand”, schrijft de Britse wielrenner aan de vooravond van de Tour de France. ,,Ik zal de gele trui nooit te schande maken. Ik ben er trots op dat ik in de Tour mag starten als titelverdediger.”

Froome ontving begin deze week het bericht dat de internationale wielrenunie UCI hem niet zal vervolgen voor het overmatig gebruik van het astmamiddel salbutamol in de Vuelta van vorig jaar. De vrijspraak in de slepende kwestie viel niet bij iedereen goed. Bij de ploegpresentatie in La Roche-sur-Yon werd de renner van Team Sky uitgejoeld door toeschouwers.

Froome toont in zijn bijdrage in Le Monde begrip voor de verontwaardiging. ,,Ik geef toe dat de voorbereidingen voor deze race zijn verstoord. Voor mij, voor de organisatoren van de race en voor u, alle wielerfans en Fransen.”